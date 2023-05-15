США бачать більше ознак оборонної співпраці Росії та Ірану

Сполучені Штати бачать більше ознак того, що Росія та Іран розширюють оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжити її війну в Україні, заявив 15 травня Білий дім.

У рамках співпраці Іран надає Росії ударні безпілотники – понад 400 з серпня минулого року, заявив на брифінгу радник з національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, безпілотні літальні апарати є основною військовою допомогою, яку Іран надає Росії, яка прагне придбати передові типи.

Сполучені Штати оголосять про додаткові призначення, спрямовані на розширення військової співпраці між Росією та Іраном, додав Кірбі.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.