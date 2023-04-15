Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України через санкції – Мінфін США

Запроваджені США санкції вже «вдарили по армії РФ», тому що їй не вистачає техніки для ведення війни проти України, зазначила міністр фінансів США Джанет Єллен, яку цитує CNN.

Міністр додала, що обмеження цін на російську нафту в 60 доларів за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.

«Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень», – сказала Єллен.

12 квітня США запровадили нові санкції – щодо понад 120 осіб і компаній у більш ніж 20 юрисдикціях через агресію Росії проти України.

Стало відомо, що високопосадовці, які займаються питанням санкцій, Міністерства фінансів США планують цього місяця міжнародні поїздки для того, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес із Росією, з вимогою припинити ці фінансові зв’язки через війну РФ проти України.