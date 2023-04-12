У Міненерго вітають санкції США щодо «Росатому»: це приклад для інших країн

Міністерство енергетики Україні вітає останній пакет санкцій США проти Росії, який передбачає обмеження щодо низки осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією «Росатом».

Як наголошує міністр енергетики Герман Галущенко, ці санкції мають стати прикладом для інших цивілізованих країн у відмові від співпраці з підприємствами ядерної галузі держави-терориста.

«Сьогодні США стали другою державою, яка ввела обмежувальні заходи. Це важливе рішення, яке має стимулювати інші цивілізовані країни для остаточного розірвання зв’язків у ядерній галузі з країною, яка порушила всі принципи і основи ядерної та радіаційної безпеки», – сказав Галушенко, якого цитує пресслужба міністерства.

Очільник Міненерго нагадав, що на початку вересня 2022 року український уряд застосував санкції проти понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією «Росатом».

США 12 квітня застосували санкції щодо п’яти юридичних та однієї фізичної особи, які входять до складу російської Державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Як вказали в Держдепартаменті США, це зроблено, щоб обмежити «Росатом», враховуючи те, що він використовує експорт енергії, в тому числі в ядерному секторі, для здійснення політичного та економічного тиску на своїх клієнтів у всьому світі.

Київ закликає Захід до запровадження санкцій проти ядерної енергетики РФ. Українська сторона, серед іншого, стверджує, що «Росатом» через компанії, які входять до його структури, закуповує технології, які потім використовуються російським ВПК.