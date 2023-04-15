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Зеленський затвердив чергові санкції щодо Росії

Президент Володимир Зеленський схвалив запровадження чергових санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти Росії – зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів, йдеться в тексті відповідних указів.

Згідно з указом №228/2023, санкції застосовують щодо 82 діячів, які пов’язані зі спортом, серед них олімпійські чемпіони.

В указі президента вказано, що до санкційного списку потрапив колишній воротар збірної Росії з футболу та гравець клубу ЦСКА Ігор Акінфєєв. Також обмеження застосували щодо доньки глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, президента Федерації тріатлону РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха, тощо.

Крім того, в указі №227/2023 йдеться про затвердження санкцій проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. Серед фізичних осіб – вчені та підприємці, а серед юросіб – товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» та «Группа компаний «Иннотех», акціонерні товариства «Икс-Холдинг» і «Софтлайн трейд».

1 квітня Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зоркема, у списку опинилися колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Санкції були запроваджені також проти Ради федерації Росії – верхньої палати російського парламенту, Міністерства фінансів РФ, Федеральної служби безпеки і Федеральної служби охорони Росії, а також щодо підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, а також проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.

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