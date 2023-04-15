Зеленський затвердив чергові санкції щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти Росії – зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів, йдеться в тексті відповідних указів.

Згідно з указом №228/2023, санкції застосовують щодо 82 діячів, які пов’язані зі спортом, серед них олімпійські чемпіони.

В указі президента вказано, що до санкційного списку потрапив колишній воротар збірної Росії з футболу та гравець клубу ЦСКА Ігор Акінфєєв. Також обмеження застосували щодо доньки глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, президента Федерації тріатлону РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха, тощо.

Крім того, в указі №227/2023 йдеться про затвердження санкцій проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. Серед фізичних осіб – вчені та підприємці, а серед юросіб – товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» та «Группа компаний «Иннотех», акціонерні товариства «Икс-Холдинг» і «Софтлайн трейд».

1 квітня Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зоркема, у списку опинилися колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Санкції були запроваджені також проти Ради федерації Росії – верхньої палати російського парламенту, Міністерства фінансів РФ, Федеральної служби безпеки і Федеральної служби охорони Росії, а також щодо підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, а також проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.