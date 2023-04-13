НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію з виробництва електроніки до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це відомство повідомило 13 квітня.

Рішення НАЗК пояснило тим, що корпорація не лише продовжила працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення, а й лишається лідером із продажів смартфонів там. Окрім інтернет-продажів, Xiaomi також має мережу офіційних магазинів Mi Store по всій РФ.

«Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Так, протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нафтогазова компанія Wintershall Dea оголосила про вихід із Росії

За повідомленням НАЗК, російський ринок залишається «надзвичайно важливим» для Xiaomi, і компанія зараз відковлює набір персоналу для російських офісів.

«Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій», – підсумували в Агентстві.

НАЗК звітує про внесення 21 міжнародної компанії до переліку спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Читайте також: Британія: нові санкції спрямовані проти тих, хто допомагає російським олігархам продовжувати бізнес

Таким чином співпраця з подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

Докладніше про роль НАЗК у санкційній політиці можна дізнатися в в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Представники української влади неодноразово закликали міжнародні компанії вийти з Росії після початку її повномасштабної агресії проти України.