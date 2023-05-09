Студенти і вчителі в Ірані протестують через стан освіти

Активісти за права студентів і вчителів по всьому Ірану об’єднали зусилля, щоб провести загальнонаціональні мітинги 9 травня проти того, що вони називають погіршенням стану освітньої системи та систематичними утисками студентів, викладачів і батьків. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Заклик до дій, який отримав назву «революції жінок, життя та свободи», підтримала низка організацій, у тому числі Рада пенсіонерів Ірану, студенти Університету Фірдоусі в Мешхеді та так звані «Студенти-революціонери» Тегерану й Бушеру.

У заяві, опублікованій минулого тижня на тему «Вшанування статусу вчителів», Координаційна рада профспілки вчителів Ірану закликала іранських освітян провести мітинг 9 травня. У цей день народився Джаббар Багчебан – засновника першого в Ірані дитячого садка та школи для дітей із порушеннями слуху в 1920-х роках.

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Протестувальники зробили низку заяв і гасел у соціальних мережах, у яких засудили низку недоліків чиновників освіти та згадали про ймовірні отруєння в школах для дівчат, вбивство вчителя-активіста Хоссейна Магдіпора та неспроможність уряду виплачувати вчителям зарплату та заборгованість.

Координаційна рада Профспілки вчителів додала свій голос до обурення, заявивши, що поведінка уряду Ісламської Республіки не залишила «надії на позитивні зміни».

Заворушення, включно з кількома протестами вчителів, тривожать Іран з літа 2022 року у відповідь на зниження рівня життя, заборгованості із зарплати та відсутність соціальної підтримки. Законодавство про працю в Ірані не визнає права працівників створювати незалежні профспілки.

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Смерть 22-річної Махси Аміні під час затримання поліцією у вересні за ймовірно неправильно пов’язану хустку вдихнула нове життя в заворушення, які офіційні особи по всій країні намагалися придушити жорсткими – іноді смертельними – заходами.

Інформаційне агентство HRANA повідомляє, що під час заворушень загинули понад 500 людей, у тому числі 71 неповнолітній. Тисячі були заарештовані під час придушення, а судові органи винесли суворі вироки протестувальникам, включаючи смертну кару.