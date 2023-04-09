В Ірані в громадських місцях встановлюють «розумні камери», щоб виявляти жінок без хіджабів

Влада Ірану розпочала встановлення в громадських місцях камер відеоспостереження. Такий захід, заявили в поліції, має запобігти «спротиву» у виконанні закону про носіння хіджабу, передає агенція Reuters.

«Розумні камери» стежитимуть за жінками, які не носять хіджаб або зав’язують його недостатньо.

У заяві поліції йдеться, що жінкам, які на відео будуть викриті в неправильному носінні хустки, надішлють «попереджувальні повідомлення». Чи буде за попередженням штраф, у поліції не уточнили.

Жінки в Ірані повинні носити хіджаб з 1979 року, коли до влади в країні прийшли радикальні ісламісти. За відсутність хіджабу або його неправильне носіння їм загрожують штрафи чи арешт. Непоодинокі також випадки вуличних нападів на жінок, що недостатньо прикривають голову.

У вересні 2022 року за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу було затримано 22-річну Махсу Аміні. З поліцейської дільниці дівчину відвезли до лікарні, де за кілька днів вона померла. Родичі Аміні вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Після цього в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни та за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів були вбиті, близько 20 тисяч – ув’язнені. Кілька людей було страчено.