HRW: іранські сили безпеки вбивають і катують дітей

Сили безпеки, залучені до придушення широкомасштабних протестів в Ірані, регулярно й неодноразово вбивали, катували, викрадали дітей і вчиняли щодо них сексуальне насильство, заявила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 25 квітня.

За словами правозахисників, вони розслідували жорстоке поводження з 11 дітьми в період із вересня по лютий.

«Іранські лідери дозволили своїм жорстоким силам безпеки вчиняти сексуальне насильство щодо дітей і катувати їх та не позбавили дітей від несправедливих судових процесів», – сказала Тара Сепегрі Фар з HRW.

«Протягом останніх семи місяців влада без вагань поширила насильницькі дії держави, щоб змусити замовкнути навіть дітей», – додала вона.

Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.

Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни та за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Влада відповіла утисками, внаслідок яких, за даними правозахисників, понад 600 демонстрантів були вбиті, близько 20 тисяч – ув’язнені, чотирьох активістів стратили у справах, пов’язаних із протестами. Ці страти викликали міжнародний резонанс.