Число страт в Ірані в 2022 році зросло на 75% – правозахисники

В Ірані в 2022 році повісили на 75 відсотків більше людей, ніж у попередні роки, заявили 13 квітня дві правозахисні організації, заявивши про «драматичний сплеск» у кількості страт, повідомило агентство AFP.

Тегеран стратив минулого року щонайменше 582 людини, що є найвищим показником з 2015 року і значно перевищує цифру в 333 у 2021 році, свідчать дані базованої в Норвегії Організації з прав людини в Ірані (IHR) і паризької організації «Разом проти смертної кари» (ECPM).

Правозахисники заявили, що минулий рік в Ірані позначився антиурядовими протестами, спровокованими загибеллю 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджаба.

Влада відповіла утисками, внаслідок яких чотирьох чоловіків стратили у справах, пов’язаних із протестами, і ці страти викликали міжнародний резонанс.

Директор IHR Махмуд Амірі Могаддам сказав, що міжнародне засудження стримувало Тегеран, але додав, що Іран продовжує використовувати страти для залякування громадськості на тлі минулорічних протестів.