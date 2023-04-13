Число страт в Ірані в 2022 році зросло на 75% – правозахисники

В Ірані в 2022 році повісили на 75 відсотків більше людей, ніж у попередні роки, заявили 13 квітня дві правозахисні організації, заявивши про «драматичний сплеск» у кількості страт, повідомило агентство AFP.
Тегеран стратив минулого року щонайменше 582 людини, що є найвищим показником з 2015 року і значно перевищує цифру в 333 у 2021 році, свідчать дані базованої в Норвегії Організації з прав людини в Ірані (IHR) і паризької організації «Разом проти смертної кари» (ECPM).
Правозахисники заявили, що минулий рік в Ірані позначився антиурядовими протестами, спровокованими загибеллю 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито неправильне носіння хіджаба.
Влада відповіла утисками, внаслідок яких чотирьох чоловіків стратили у справах, пов’язаних із протестами, і ці страти викликали міжнародний резонанс.
Директор IHR Махмуд Амірі Могаддам сказав, що міжнародне засудження стримувало Тегеран, але додав, що Іран продовжує використовувати страти для залякування громадськості на тлі минулорічних протестів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ