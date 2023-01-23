Британія запровадила нові санкції проти Ірану через «жорстокі репресії»

Велика Британія запровадила санкції проти інших іранських фізичних та юридичних осіб через «жорстокі репресії» країни проти свого народу, включаючи придушення антиурядових протестів і нещодавню страту Алірези Акбарі – громадянина Ірану та Великої Британії.



Санкції передбачають заморожування активів заступника генерального прокурора Ірану Ахмада Фазеліана, який, за даними МЗС Британії, відповідальний за несправедливу судову систему, яка використовувала смертну кару в політичних цілях.

«Ті, щодо кого сьогодні запроваджені санкції, – від суддів, які використовують смертну кару в політичних цілях, до головорізів, які б’ють протестувальників на вулицях – перебувають в центрі жорстоких репресій режиму проти іранського народу», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, якого цитує агенція Reuters.

Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.

За даними влади, вже відбулося щонайменше дві публічні страти, а правозахисні групи кажуть, що багатьом іншим учасникам було винесено смертні вироки, тоді як принаймні двом десяткам інших висуваються звинувачення, які можуть призвести до смертної кари.