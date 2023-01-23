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Британія запровадила нові санкції проти Ірану через «жорстокі репресії»

Мітинг солідарності з Іраном у Лондоні, Великобританія, 8 січня 2023 року

Велика Британія запровадила санкції проти інших іранських фізичних та юридичних осіб через «жорстокі репресії» країни проти свого народу, включаючи придушення антиурядових протестів і нещодавню страту Алірези Акбарі – громадянина Ірану та Великої Британії.

Санкції передбачають заморожування активів заступника генерального прокурора Ірану Ахмада Фазеліана, який, за даними МЗС Британії, відповідальний за несправедливу судову систему, яка використовувала смертну кару в політичних цілях.

«Ті, щодо кого сьогодні запроваджені санкції, – від суддів, які використовують смертну кару в політичних цілях, до головорізів, які б’ють протестувальників на вулицях – перебувають в центрі жорстоких репресій режиму проти іранського народу», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, якого цитує агенція Reuters.

Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.

За даними влади, вже відбулося щонайменше дві публічні страти, а правозахисні групи кажуть, що багатьом іншим учасникам було винесено смертні вироки, тоді як принаймні двом десяткам інших висуваються звинувачення, які можуть призвести до смертної кари.

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