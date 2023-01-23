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Міністри ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Ірану

Іранці під час мітингу біля Міністерства закордонних справ у Брюсселі, Бельгія, 18 січня 2023 року.

Міністри країн ЄС 23 січня погодили новий пакет санкцій проти Ірану, повідомили у шведському головуванні ЄС.

«Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників», — йдеться в твіті президента, не повідомляючи додаткових подробиць.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що 23 січня міністри закордонних справ ЄС додадуть 37 окремих пунктів до санкцій ЄС проти Ірану.

У жовтні ЄС запровадив додаткові санкції проти причетних до порушень прав людини в Ірані. Тоді до санкційного списку включили, поміж інших, поліцію моралі і двох її представників, іранські правоохоронні органи, а також міністра інформації та технологій. Його визнали відповідальним за відключення в країні інтернету.

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Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.

За даними влади, вже відбулося щонайменше дві публічні страти, а правозахисні групи кажуть, що багатьом іншим учасникам було винесено смертні вироки, тоді як принаймні двом десяткам інших висуваються звинувачення, які можуть призвести до смертної кари.

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