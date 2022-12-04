В Ірані чотирьох людей стратили, звинувативши у зв’язках з ізраїльською розвідкою

Іран стратив чотирьох осіб, звинувачених у роботі на ізраїльську розвідку Моссад, повідомило державне інформаційне агентство Ірану ІРНА.

Їх звинуватили в отриманні зброї та коштів у вигляді криптовалюти від Моссаду.

Раніше Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що заарештував кількох людей, імовірно, пов’язаних із Моссадом, звинувативши їх у знищенні власності та викраденні громадян Ірану. При цьому іранська влада не надала ніяких доказів цих звинувачень.

Влада Ірану протягом тривалого часу звинувачує Ізраїль у таємних операціях на своїй території. Нещодавно Тегеран звинуватив ізраїльські та західні спецслужби у змові з метою розв’язання громадянської війни в Ірані, який зараз охоплений одними з найбільших антиурядових виступів із часів Ісламської революції 1979 року.