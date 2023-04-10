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Парламент Ірану розглядає проєкт закону про посилення покарання за насильство щодо жінок

Цей крок було зроблено майже через сім місяців після того, як смерть під вартою Махси Аміні спричинила загальнонаціональні протести. Фото ілюстративне

Парламент Ірану схвалив пропозиції щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок, повідомляє AFP.

Зміни можуть бути прийняті в закон протягом кількох місяців, повідомили 10 квітня державні ЗМІ. Обговорення в парламенті призвели до ухвалення загальних принципів законопроєкту про «запобігання шкоди жінкам і підвищення їх убезпечення від неналежної поведінки», повідомляє IRNA. Текст ще можуть змінити.

Цей крок було зроблено майже через сім місяців після того, як смерть Махси Аміні спричинила загальнонаціональні протести.

22-річна Махса Аміні у вересні минулого року була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Незабаром в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Кілька людей були страчені.

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