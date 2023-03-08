США запровадили санкції проти іранських порушників прав жінок

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти кількох офіційних осіб та організацій Ірану, причетних, на думку Вашингтона, до серйозних порушень прав жінок. У повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наголошується, що рішення присвячене до Міжнародного жіночого дня 8 березня й ухвалене у координації із союзниками Вашингтона.

«В’язниці Ірану сумно відомі жорстоким поводженням із в’язнями та їхніми смертями. Жінки-в’язні особливо страждають від сексуального насильства, тортур та інших жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність, видів поводження», – йдеться у заяві.

До санкційного списку, крім іншого, потрапили високопоставлені представники пенітенціарної системи Ірану – Алі Чахармахалі, голова тюремного відомства провінції Альборз, і Даріуш Бахші, начальник центральної в’язниці Оруміє в провінції Західний Азербайджан.

Санкції запроваджені також проти Махді Амірі – заступника генпрокурора Ірану, відповідального за інтернет-цензуру, – та головнокомандувача іранської армії Саєда Абдолрахіма Мусаві. Стверджується, що армійські підрозділи брали участь у придушенні протестів в Ірані, які розпочалися у вересні минулого року після загибелі Махси Аміні. Війська під командуванням Мусаві, йдеться в повідомленні, відкривали вогонь по учасниках акцій протесту.

22-річна Махса Аміні у вересні минулого року була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Незабаром в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Кілька людей були страчені.