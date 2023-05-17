Потрібно створити реєстр збитків, завданих Україні Росією – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно створити реєстр втрат, завданих агресією Росії в Україні. На цьому польський президент наголосив 16 травня на саміті лідерів країн Ради Європи в Рейк’явіку, зазначивши також, що такий реєстр має бути створений під егідою Ради Європи.

Метою Ради Європи є захист таких цінностей, як свобода громадян, життя людей, правопорядок і демократія, наголосив Дуда. На його думку, план Володимира Путіна спирається на «цінності, які суперечать нашим». «У такому світі (як у Путіна – ред.) демократія стає порожнім поняттям, до уваги береться тільки чиста сила, а права людини – це лише фасад», – вважає польський лідер.

Анджей Дуда на саміті також звернув увагу на потребі й надалі підтримувати Україну. «Не може бути чогось такого, як втома від цієї ситуації, втома від війни. Якщо ми погодимося з тим, щоб російський імперіалізм переміг шляхом захоплення земель України, тоді за мить матимемо чергову війну, викликану російськими імперськими амбіціями», – наголошує польський президент.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Польща підтримує Україну, надаючи військову допомогу та притулок українцям, які були змушені тікати від війни.

Польща була першою країною, яка надала Україні сучасні танки Leopard. Це сталося у лютому цього року.