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Війна РФ проти України: Дуда пояснив, у чому інтерес Польщі

За словами Анджея Дуди, інтерес Польщі полягає у тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору

Польський президент Андрей Дуда заявив, що Польща надає військову допомогу Києву, оскільки це в інтересах Варшави, щоби Україна дала відсіч агресії Росії.

«Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Саме тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, ми здобули авторитет на міжнародній арені завдяки надзвичайному жесту з боку поляків», – сказав Дуда, якого цитує його офіс 1 травня у твіттері.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Польща підтримує Україну, надаючи військову допомогу та притулок українцям, які були змушені тікати від війни.

Польща була першою країною, яка надала Україні сучасні танки Leopard. Це сталося у лютому цього року.

У квітні державний оборонний концерн «Укроборонпром» повідомив, що спільно з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa буде виготовляти танкові снаряди калібру 125 міліметрів.

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