Генштаб ЗСУ повідомив про 37 боєзіткнень на активних ділянках фронту, в епіцентрі – Бахмут і Мар’їнка

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, на цих ділянках фронту відбулось 37 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля населеного пункту Кислівка, а також біля Спірного на Лиманському напрямку.
«На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області», – йдеться у повідомленні.
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У Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку війська РФ продовжують знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдаючи авіаційних ударів по Авдіївці, обстрілюючи Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівк; на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 791 і поранення 14 815 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023-го. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.
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