Журналісти оновили дані про втрати РФ на війні. Безповоротні втрати можуть перевищувати 200 тисяч – оцінка

Журналістам вдалося встановити імена 22 644 російських військових, які загинули на війні в Україні. Такі дані за відкритими джерелами вдалося зібрати журналістам російської службі Бі-Бі-Сі спільно з виданням «Медіазона», а також командою волонтерів.

Водночас аналітики вважають, що загальні безповоротні втрати Росії (тобто число тих, хто вибув з ладу через поранення чи смерть або зник безвісти) можуть становити щонайменше 203 300 осіб.

Майже половина з тих людей, чию смерть вдалося точно підтвердити (10230), загинули за останні п'ять місяців, з 1 грудня 2022 року. Більш як половина (5522) припадає на тих, хто до початку вторгнення не був повʼязаний з армією – добровольців, мобілізованих та увʼязнених.

Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, складені з засуджених. З грудня щонайменше 3100 із них загинули в спробах штурмів Соледара та Бахмута.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія станом на ранок 12 травня втратила під час повномасштабної війни проти України 197 670 своїх військових.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.