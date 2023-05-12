«У готелях – штаби та казарми». Як військові РФ захоплювали українські курорти на узбережжі Азовського моря

Наскільки постраждали від окупації курортна сфера Приазов'я? Як російські військові захоплювали готелі, бази відпочинку в регіоні та яких збитків зазнали їхні власники? В якому стані може бути курортна галузь Приазов'я після війни та скільки часу знадобиться для її відновлення? Все це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили перетворили курортні селища Азовського узбережжя на військові бази, заявив 25 квітня в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров . За його словами, на окупованому узбережжі Азовського моря влаштовані місця концентрації російських військових і техніки. Посадовець розповів, що в Кирилівці захоплено приблизно 250 баз відпочинку та готелів, частина з них розграбована, а в частині живуть військові РФ. При цьому російські окупаційні сили анонсують підготовку до курортного сезону.

. За його словами, на окупованому узбережжі Азовського моря влаштовані і техніки. Посадовець розповів, що в Кирилівці захоплено приблизно 250 баз відпочинку та готелів, частина з них розграбована, а в частині живуть військові РФ. При цьому російські окупаційні сили анонсують підготовку до курортного сезону. Бердянська міська рада 28 березня повідомила, що російські окупаційні сили планували створити у цьому місті умови для реабілітації російських військових і членів їхніх сімей. Місцем для реалізації свого задуму вони обрали територію та майновий комплекс групи санаторіїв «Курорт Бердянськ». У міській раді зазначили, що в планах окупаційної влади перепрофілювати колишню територію курорту виключно під потреби російської армії.

Військовий об’єкт такого масштабу, який здатний прийняти одночасно тисячі осіб, буде ретельно охоронятися, вважає місцева влада. Там також зазначили, що російські окупаційні сили розраховують на недоторканість своїх представників, користуючись географічним розташуванням Бердянська, який поки перебуває у найвіддаленішому тилу війни.

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 10 березня повідомляв, що у цьому регіоні начебто буде створено туристичний кластер, до якого увійдуть території від Бердянська до Кирилівки . За його словами, на окупованій частині Запоріжжя налічується близько півтори тисячі засобів розміщення. Гостьові будинки, санаторії, дитячі табори здебільшого розташовані у Бердянську, Приморську та Кирилівці. Є можливість одночасно розмістити близько двохсот тисяч осіб, зазначив Балицький.

«Зламали замки, поставили свою охорону»

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з декількома власниками об'єктів розміщення, які опинилися в окупації, та дізналися що відомо про долю їхніх закладів, хто там зараз господарює і яких збитків вони зазнали.



Власниця бази відпочинку «Дніпро» у Кирилівці Марина Халіман розповіла, що курорти в цьому місті були одними з найбільш популярних в Україні. Кожного сезону їх відвідували близько 3 млн туристів.

«Кирилівка має у нас дві коси: Пересип і Федотову. В центрі Федотової коси знаходиться моя база відпочинку. Саме Федотова коса має широку берегову лінію. Вона найбільш розважальна: є аквапарк, дельфінарій, гастрономічні ринки. Наша база відпочинку має 22 окремі будинки», – розповіла власниця турбізнесу.



Російські військові захопили цю базу відпочинку 21 квітня цього року, повідомила власниця. За її словами, зламали замки у всіх будинках, встановили свої, поставили охорону.



«Оселилися в найновіший будинок, тільки збудований перед війною. Так воно було нам дорого, бо ми самі це будували, створювали», – каже Марина Халіман.



Бізнесменка розповіла, що звернулася з відповідною заявою щодо вторгнення на приватну територію до поліції та СБУ. Підприємиця каже, що зазнала величезних збитків і припускає, що база відпочинку після господарювання там російських військових буде у непридатному стані.

Коли це потрапляє до рук грабіжників, то вони будуть розпоряджатися відповідно, недбайливо

«У нас є дуже дорогий трансформатор, який потрібно правильно експлуатувати. І комунікації потрібно правильно під’єднати, технічно обслуговувати. Безумовно, база відпочинку оснащена всім майном для роботи, оскільки все діяло. І, звичайно, коли це потрапляє до рук грабіжників, то вони будуть розпоряджатися відповідно, недбайливо. Вони не вкладалися в це, не мають інтересу зберегти все майно», – зауважила Халіман.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Заїхали військові з автоматами й націоналізували»

Денис Катюха власник готелю «Адмірал» у Кирилівці, в якого російські окупаційні сили також відібрали власність. Він розповів «Новинам Приазов’я» про особливості свого готельного комплексу.



«На початок війни було вже 100 номерів, 1,5 га території, басейн, ресторан, конференц-зала, бари, дитячий, спортивний майданчики, дитячий клуб, аніматори працювали влітку, бо це сезонний відпочинок. Був побудований дитячий водний ігровий центр у 2021 році за допомогою програми «Розвитку миру ООН». У 2021 році ми стали переможцями в конкурсі найкращий оздоровчий заклад Кирилівки. Є Топ-1 в гуглі по рейтингу», – повідомив підприємець.



Катюха каже, що російські сили повідомили про «націоналізацію» його бази відпочинку, не беручи до уваги документи, які підтверджують право власності.



«Коли вони його «націоналізували» не було ще референдуму (псевдоголосування, яке РФ організувала на захоплених територіях у вересні 2022 року – ред.). Люди, які мешкали на базі відпочинку, були примусово виселені протягом 15 хв. Заїхали військові з автоматами й таким чином їх вигнали», – згадав чоловік.

«Забирають ліжка, матраци, подушки, постіль»

Кирилівка перетворилася на базу відпочинку для російських військових. Хоча в деяких готелях, захоплених окупантами, готуються до приймання туристів, каже підприємець.

Частина баз відпочинку просто розграбовані.

«У деяких базах відпочинку, які мають будиночки що можна переміщувати, вони вкрадені, перевезені на лінії укріплення. Частина баз відпочинку просто розграбовані. Забирають ліжка, матраци, подушки, постіль», – розповів Катюха.



Він зазначив, що зараз складно оцінити масштаб збитків, яких російські окупаційні сили завдали його готелю. Власник сподівається на відновлення роботи його бізнесу після деокупації територій Запорізької області.



«Ми всі сподіваємося на якісь грантові програми, репарації, що прийдуть якісь інвестори до нас. Ми українці самі можемо бути потенційними інвесторами. Наші клієнти, які приїдуть на наше українське Азовське море під українським прапором після деокупації. Вони запустять трошки економіку, бо робота сфери гостинності це робочі місця, податки, економіка регіону, а регіон суто туристичний», – підкреслив бізнесмен.

«Вдерлися до мого будинку і там господарюють»

Ще одна підприємиця Оксана Чорнобривцева, є власницею садиби на Арабатській стрілці. Вона розповіла, що до її закладу заселили місцевих жителів із Херсона та Нової Каховки, які почали співпрацювати з окупаційною владою.

Поводяться там як господарі

«Обзивають мене бандерівкою, копаються в моїх речах, багато чого вкрали, поводяться там як господарі. В садибі стояла машина моєї колишньої свекрухи, машину забрали. Вдерлися до мого будинку і там господарюють, рилися в моїх речах, сортували, що їм особисто подобається», – стверджує жінка.

До окупації у садибі зупинялися журналісти, представники міжнародних організацій, а також ветерани АТО, розповіла підприємиця. Жінка каже, що через знайомих волонтерів запрошувала до себе на відпочинок лише тих, хто був на передовій та воював.

Що відбувається на курортах Приазовʼя?

Екскерівник проєкту з розвитку туризму Приазов'я Олександр Файнін розповів, яка робота велася в цьому напрямку до повномасштабного вторгнення.

«Я брав участь і керував програмою під егідою американського державного агентства USAID. Ми створили дорожню карту до 2030 року по розвитку туризму. Дослідили дуже багато дестинацій (географічна територія, яка є привабливою для туристів – ред.), які там є. Це все-таки три області України, досить велика територія – 15 тис. кв км і населення близько мільйона людей. І тому взагалі цей процес розвивався дуже швидко та дуже успішно», – зазначив Файнін.



Він зазначив, що зараз не вдається спілкуватися з усіма власниками об'єктів розміщення, тому складно отримати інформацію, що саме відбувається на курортах регіону.

Що там коїться насправді ми не можемо точно знати

«Це 4 національних парки, понад тисяча закладів розміщення, 15 музеїв і таке інше. Всі знаходяться під владою «другої країни світу». Що там коїться насправді ми не можемо точно знати, тому що дуже багато власників були евакуйовані, поїхали за кордон. Ті, хто там лишився, на жаль, не можуть нормально спілкуватися, не завжди є зв’язок», – пояснив експерт.

«Ризики бути знищеними»

Файнін припускає, що туристична сфера Приазов'я має великі ризики бути знищеною внаслідок бойових дій у регіоні. Він розповів, що в деяких готелях базуються російські військові.



«Ми розуміємо, що це дуже великий ризик для власників, тому що зона бойових дій буде проходити там і ми можемо собі уявити, що це може бути або замінований об’єкт, або об’єкт в який потрапить снаряд, або буде його пошкоджено вибухом», – каже він.

Загалом, за словами експерта, туристична галузь в Україні зараз переживає катастрофу. Надходження податків від цієї сфери впали на 78% у порівнянні з 2021 роком. Втім, туристична галузь є гнучкою та зможе з часом відновитися, вважає Файнін.

Потрібна стратегія відновлення туристичної інфраструктури

«На мій погляд, відновлення має бути комплексним саме за державної підтримки, державними гарантіями, як це робилося, наприклад, у Туреччині. Мають бути певні пільги для інвесторів, які можуть забудувати узбережжя та зробити дійсно Приазов’я курортом гарного рівня. Перш за все, потрібна стратегія відновлення туристичної інфраструктури. Якщо вона зруйнована, то може не дуже доцільно буде її відроджувати, а доцільним буде зробити щось інше», – зауважив експерт.

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Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.