«Черговий злочин проти релігійної свободи». Українська влада про захоплення храму ПЦУ в Сімферополі

Державна служба України з етнополітики і свободи совісті назвала «черговим злочином проти релігійної свободи» захоплення російськими силовиками храму кафедрального собору Православної церкви України у Сімферополі в окупованому Криму.

«Це чергова акція з придушення свободи совісті, яку здійснює Російська Федерація на загарбаних землях. Список вкраденого окупантами майна, знищених ними храмів, ув’язнених за віру, замордованих мирян, викрадених священнослужителів зростає щодня. Абсурдність звинувачень, які висуваються проти віруючих та жорстокість переслідувань давно перевершила радянські взірці», – йдеться в заяві, оприлюдненій 11 травня.

Напередодні журналіст, головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун заявив, що у Сімферополі відбувається захоплення кафедрального собору Православної церкви України.

Підконтрольне Росії Міністерство майна та земельних відносин Криму назвало захоплення «визволенням», яке відбувається «на законних підставах».

У лютому 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу в державну власність майна Кафедрального собору Святих рівноапостольних Князя Володимира та Княгині Ольги у Сімферополі.

У серпні 2020 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) звернувся до російської влади через утиски Православної церкви України в окупованому Криму. При цьому російська влада стверджує, що в Криму немає утисків за релігійною ознакою.