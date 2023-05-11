Окупаційна влада Криму взяла під свій контроль храм ПЦУ в Сімферополі

Російське міністерство майна та земельних відносин окупованого Криму взяло під свій контроль кафедральний собор Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі. Українська церква користувалася храмом на підставі договору оренди.

У російському міністерстві заявили, що церквою «установчі документи» не були приведені «у відповідність до законодавства Російської Федерації». Через це відомство подало до підконтрольного РФ Арбітражного суду Криму позовну заяву про розірвання договору оренди, повернення майна та стягнення пені в судовому порядку. Позов був задоволений.

Православна церква України наразі не коментувала ситуацію.

Головний редактор газети «Кримська світлиця» журналіст Андрій Щекун назвав подію «захопленням» храму.

«Окупанти виламують двері храму, описують і забирають/крадуть майно Української церкви в Криму... По периметру церкви – російські поліцаї та декілька росЗМІ для пропаганди. Наразі все опломбовують та змінюють замки на всіх дверях. Нічого нікому не пояснюють, жодних документів не показують», – повідомив Щекун у фейсбуці.

У кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира та Ольги у Сімферополі проводила богослужіння громада Православної церкви України.

У 2019 році окупаційна влада Криму зажадала від вірян звільнити будівлю собору, пославшись на закінчення договору оренди. У серпні 2020 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) звернувся до влади окупованого Криму з вимогою припинити утиски української церкви в Криму. Окупаційна влада утиски за релігійною ознакою заперечує.

Торік уряд України вирішив передати будівлю собору та церковне майно з власності Автономної республіки Крим у державну власність України, після чого підконтрольний Росії Арбітражний суд розірвав договір оренди.

Російська влада заявила, що собор буде передано у користування Російській православній церкві.