Російські військові тренуються евакуюватись із Запорізької АЕС – Котін

Російські військові, що перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу, заявив в ефірі Радіо Свобода голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін.

«Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно», – сказав Котін в ефірі програми «Свобода.Ранок».

Водночас, за його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних. Однак вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ вони не будуть, вважає Котін.

«Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації», – сказав голова «Енергоатому».

Також, за словами Котіна, в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі «встановлювати порядки» в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували одна одну в обстрілі станції.