ЗСУ здійснюють «підготовчі операції» перед контрнаступом – CNN

Збройні сили України здійснюють «підготовчу операцію» напередодні планованого контрнаступу, повідомляє CNN із посиланням на два високопоставлені джерела – представника Пентагону і західного чиновника.

Такі операції передбачають завдавання ударів по складах зброї, командних центрах, бронетанкових та артилерійських системах. Вони спрямовані на підготовку поля бою для наступу.

Восени 2022 року, коли Україна вела контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, йому також передували повітряні атаки.

За словами військового представника США, підготовчі операції можуть тривати багато днів до початку основної фази наступу. Також такі операції можуть бути спрямовані на те, щоб збити супротивника з пантелику.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ для підготовки контрнаступу потрібний додатковий час, зокрема, і для того, щоб отримати обіцяне західними союзниками озброєння.

Увечері 11 травня в кількох телеграм-каналах російських так званих «воєнкорів» стала ширитися інформація, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. У повідомленнях ішлося про прорив українських військових у районі Соледара, операцію з оточення російських сил у Бахмуті, велику кількість українських танків поблизу Харкова, що нібито прямують до кордону з РФ.

Згодом російське міністерство оборони офіційно заявило, що повідомлення про «прориви оборони» на різних ділянках в Україні не відповідають дійсності. У Києві жодних коментарів щодо можливого переміщення своїх військ не давали.