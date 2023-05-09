Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Генштаб повідомив про «безуспішні наступальні дії» військ РФ у Бахмуті та відбиті ЗСУ атаки – у Мар’їнці

Триває чотириста сорокова доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 9 травня.

Згідно з повідомленням, основні зусилля армія РФ зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

««Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка… На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили «численні атаки противника» в районі міста Мар’їнка.

Триває чотириста сорокова доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG