Генштаб повідомив про «безуспішні наступальні дії» військ РФ у Бахмуті та відбиті ЗСУ атаки – у Мар’їнці

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 9 травня.

Згідно з повідомленням, основні зусилля армія РФ зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

««Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка… На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили «численні атаки противника» в районі міста Мар’їнка.

Триває чотириста сорокова доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.