Військові розуміють, що Запорізьку АЕС доведеться обійти – голова НАЕК «Енергоатом»

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу вони мають оминути Запорізьку атомну електростанцію, сказав голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтервʼю CNN у Києві.

«Вони зобов’язані зберегти цілісність (станції), навіть якщо вона окупована росіянами. Це розуміють абсолютно всі наші військові», ­– сказав Котін.

Він пояснив, що Україна може повернути АЕС без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

«Вони (російські війська – ред.) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти», – додав високопосадовець.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.