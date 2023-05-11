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Військові розуміють, що Запорізьку АЕС доведеться обійти – голова НАЕК «Енергоатом»

Голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін

Українські військові розуміють, що під час контрнаступу вони мають оминути Запорізьку атомну електростанцію, сказав голова Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтервʼю CNN у Києві.

«Вони зобов’язані зберегти цілісність (станції), навіть якщо вона окупована росіянами. Це розуміють абсолютно всі наші військові», ­– сказав Котін.

Він пояснив, що Україна може повернути АЕС без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

«Вони (російські війська – ред.) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти», – додав високопосадовець.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.

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