Міненерго: в шести областях обмежене енергопостачання через обстріли

У шести областях України обмежене енергопостачання через обстріли, повідомили 11 травня в Міністерстві енергетики.

За повідомленням, без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі.

Водночас у міністерстві повідомили, що за добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів, більшість із них – у Донецькій та Херсонській областях.

У Міненерго додали, що енергетична система працює стабільно.

Від жовтня минулого року, за даними влади, російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.