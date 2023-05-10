Міненерго: під час артобстрілу пошкоджено одну з будівель «Харківобленерго»

Станом на ранок 10 травня енергетична система Україні працює стабільно, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора (9 травня – ред.) під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго» в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень», – відмітили у Міненерго.

Також енергетики додають, що без світла через обстріли російської армії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас, за даними Міненерго, за добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Від жовтня минулого року російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.