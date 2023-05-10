Один цивільний загинув, шестеро поранені внаслідок обстрілів 9 травня – зведення ОВА

Щонайменше одна цивільна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень унаслідок здійснених російськими військовими 9 травня обстрілів. Про це свідчать дані військових адміністрацій прифронтових областей.

«За 9 травня росіяни вбили одного цивільного — в місті Часів Яр. Ще одна людина в області дістала поранення», – повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Троє людей поранені на Харківщині, інформує голова ОВА Олег Синєгубов.

«Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Купʼянськ. Попередньо, ракетами «Іскандер». Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та пʼяти приватних житлових будинків. Поранення зазнали троє людей. Жінка 57 років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості», – вказує чиновник.

Понад 100 ударів з боку російських військ зафіксували на Запоріжжі, інформує голова ОВА Юрій Малашко.

«Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Камʼянського, Оріхова та Гуляйполя. Цієї ночі під час обстрілу Микільського вдома тяжкі поранення отримала 34-річна жінка», – повідомляє Малашко.

Одна людина поранена на Херсонщині, такі дані наводить голова ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв сім разів», – указано в повідомленні.

На Дніпропетровщині обійшлося без жертв, українські військові знищили три безпілотники, написав у телеграмі голова ОВА Сергій Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.