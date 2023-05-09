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Війська РФ протягом дня обстрілювали населені пункти п’яти громад Сумщини – влада

Йдеться про обстріли Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад

Російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти п’яти громад Сумщини – Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Великописарівська громада: по території громади ворог вдарив з міномету (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне житлове домоволодіння. Без людських втрат. Також був обстріл з АГС (10 вибухів). Білопільська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів) та з АГС (25 вибухів), також 29 мін скинули росіяни на територію громади», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, Юнаківська громада зазнала артобстрілу,
Краснопільська громада – мінометний обстрілу, а на територію Хотінської громади противник скинув три міни.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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