Війська РФ протягом дня обстрілювали населені пункти п’яти громад Сумщини – влада

Російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти п’яти громад Сумщини – Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Великописарівська громада: по території громади ворог вдарив з міномету (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне житлове домоволодіння. Без людських втрат. Також був обстріл з АГС (10 вибухів). Білопільська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів) та з АГС (25 вибухів), також 29 мін скинули росіяни на територію громади», – йдеться у повідомленні.



За даними місцевої влади, Юнаківська громада зазнала артобстрілу,

Краснопільська громада – мінометний обстрілу, а на територію Хотінської громади противник скинув три міни.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.