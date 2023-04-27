Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини, одна людина поранена – ОК «Північ»

Російські військові 27 квітня вісім разів обстріляли прикордоння Сумської області, одна цивільна людина поранена, повідомило оперативне командування «Північ».

Дані наведені станом на 13:00. За повідомленням, загарбники застосовували для обстрілів міномети, артилерію і ракети з гелікоптера.

Цивільна людина зазнала поранень ніг під час удару по населеному пункту Середина-Буда. Про її стан не повідомляють.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода помічник командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Євген Силкін повідомив, що більшість населення із наближених до кордону з Росією і Білоруссю населених пунктів Чернігівської і Сумської областей евакуювали.

За його словами, частина людей вирішила залишитися, попри те, що російські військові обстрілюють прикордонні села у Чернігівській та Сумській областях.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.