Більшість населення наближених до кордону з Росією і Білоруссю сіл евакуювали – Силкін

Більшість населення із наближених до кордону з Росією і Білоруссю населених пунктів Чернігівської і Сумської областей евакуювали, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» помічник командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Євген Силкін.

За його словами, частина людей вирішила залишитися попри те, що російські військові обстрілюють прикордонні села у Чернігівській та Сумській областях.

«На сьогоднішній день військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення. До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, що наближені до кордону (у Сумській та Чернігівській областях – ред.). Здебільшого залишилися літні люди яким, як вони кажуть, нема чого втрачати і немає куди їхати. Вони хочуть залишатися в своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків, своїх пращурів», – розповів Євген Силкін.

Російська армія, стверджує Силкін, використовує прикордонну територію України як полігон: обстрілює, не обираючи цілей або просто тренується чи перевіряє готовність артилерії. Напередодні у Державній прикордонній службі розповіли, що тепер на території Білорусі прикордонники чутимуть сигнал повітряної тривоги.

«Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі – це жахливо», – заявили у відомстві.

Помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ стверджує, що реакція на таку ініціативу від білоруських прикордонників – наразі невідома.

«Майже всі українські прикордонники перебувають на бойових позиціях, які на далекій відстані від населених пунктів. Вони несуть бойове чергування, використовують техніку для мобільного пересування вздовж кордону. Раніше їм було не чутно, а тепер – дуже добре рішення, що їх позиції оснастили таким гарним обладнанням, і вони тепер мають змогу десь ховатися в укриттях, або бомбосховищах, або бліндажах завчасно», – розповів посадовець.

Прикордоння Чернігівської та Сумської областей щоденно потерпає від російських обстрілів.