Війська РФ «денацифікували» череду корів на Чернігівщині – ОВА

Через російський обстріл прикордоння Чернігівщини постраждала череда корів, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.



«Сьогодні, 28 серпня, після 12.00 росіяни обстріляли прикордоння Семенівської громади. Постраждала череда корів місцевого сільськогосподарського підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села», – написав він у телеграмі.

Прикордоння Чернігівської та Сумської областей щоденно потерпають від російських обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.