На Донеччині загинув журналіст AFP

На Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP Арман Солдін, повідомляє агенція в твіттері.

Він загинув внаслідок ракетного обстрілу біля Часового Яру на Донеччині, повідомили AFP колеги, які стали свідками інциденту.



«Ми спустошені через повідомлення про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому агенцією в твіттері.

За даними Інституту масової інформації (ІМІ), Арман Солдін став 57-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.