Російські чиновники і колаборанти продають своє житло через дії ЗСУ у Криму

Проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії зібрав інформацію про понад 220 військових об'єктів в окупованому Росією Криму. Як вибухи у Криму впливають на ситуацію на окупованому півострові? До яких дій вдається окупаційна влада? Як реагують цивільні? Про це Радіо Свобода у програмі Свобода Live розповів Денис Чистіков, заступник очільниці постійного Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

– Останні тижні активізувалися повідомлення про пожежі і вибухи в Криму. Скажіть, як це позначається на житті в Криму? Як реагують на ці вибухи і пожежі цивільні? Як реагує окупаційна влада? Чи можете ви відзначити якісь основні тенденції?

– Слід відзначити декілька тенденцій, які пов’язані саме з вибухами.

По-перше, окупаційна влада активізувала дії навколо кримського мосту, а також навколо керченської переправи. Зокрема були виділені додаткові ресурси на розвиток саме керченської переправи.

Вони не впевнені, що кримський міст вистоїть під час контрнаступу ЗСУ

Це пов’язано з тим, що вони не впевнені, що кримський міст вистоїть під час контрнаступу ЗСУ. І тоді, єдиним виходом залишиться – морський шлях.

Тож, можливо, вони мають намір посилити присутність саме морської складової в керченському порту.

Поки ще цього не помічається там. Заявляють про наявність дев’яти поромів, а наразі функціонує наразі тільки три.

Помітною стала активізація населення щодо реалізації майна.

Це підтверджується і у відкритих джерелах, а також військовими експертами і представниками ЗСУ. При цьому реалізація майна спонукає до зростання ринку нерухомості в Краснодарському краї та Ставропольському краї, оскільки колаборанти вишукують можливість купівлі саме там майна.

Визначають найцінніше для так званої «евакуації», щоб вивезти на територію Російської Федерації

Також відмічається приїзд російських експертів і фахівців з Москви та з інших установ до наукових навчальних закладів на території тимчасово окупованого Криму, які вивчають матеріали, які зберігаються, саме з метою подальшої їх евакуації.

Оскільки вони розуміють, що повністю все не вивезуть, тому визначають найцінніше, що в них там лишається, що потрібно для так званої «евакуації» вивезти на територію Російської Федерації. Це в першу чергу цінні розробки, а також те, що дозволить їм в подальшому створювати їхні міфи про «російський» Крим, а також докази зворотної реакції, які могла би використати Україна проти російської пропаганди.

– Ви сказали, що фіксуєте зростання реалізації майна. Ви маєте на увазі, що продають активно нерухомість в Криму. Розпродають, чи що?

– Так, саме житлова нерухомість. Вони намагаються зараз цей показник, а також те, що в придбанні нерухомості зацікавлені за рахунок пільгових кредитів для російських військовослужбовців, показати, що ринок нерухомості представляє інтерес саме для кримців, для інших громадян.

Колаборанти та російські чиновники намагаються залишити тимчасово окупований Крим

А також активно намагаються реалізовувати житлові сертифікати для жителів тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей, щоб продемонструвати позитивну динаміку притоку населення.

Разом з тим, ми розуміємо, це підтверджують і ЗСУ, що більшість все ж таки нерухомості намагаються реалізувати. Хоча ринок стоїть. Хоч пропозиція зростає, але ринок в основному стоїть, оскільки колаборанти та російські чиновники намагаються залишити тимчасово окупований Крим.

– А як російська влада в Криму комунікує ось цю небезпеку, яка пов’язана з вибухами, власне, самі вибухи, пожежі? Тому що Крим тривалий час вважали, що це така «тиха гавань», або, принаймні, так це Росія подавала для внутрішньої аудиторії. І тепер ось вибух за вибухом, пожежа за пожежею. Як вони це пояснюють, як вони заспокоюють?

– Тут є декілька складових.

По-перше, між 1-им і 9-им травням окупаційна влада повідомляла, що масові заходи відміняються через заходи безпеки, і вони активізували саме затримання і переслідування громадян України за «диверсійну», «екстремістську» і «терористичну» діяльність. І це все сфабриковані справи.

Нібито, навіть затримали «диверсантів», які готували «теракти» проти окупаційних адміністрацій. Всі справи сфабриковані

Заявляли про, нібито, намір «підриву» шпиталю в Сімферополі, намагання в Севастополі. А також про підрив Керченського мосту. А також, що, нібито, навіть затримали «диверсантів», які готували «теракти» проти окупаційних адміністрацій.

Разом із цим вони привертають увагу до себе і намагаються створити враження, ще це все вони роблять для безпеки кримців, що все вони роблять «правильно»

Раніше вони відмовлялися комунікувати вибухи, роблячи це «непомітним». Однак останнім часом вже це їм не вдається. Але запобігаючи, умовно, негативу, щоб уникати певних комунікацій, вони кожен день вказують те, що десь, мовляв, проводиться «підрив» снарядів часів Другої світової війни, або десь проводяться військові навчання. І якщо немає відеодоказів чи доказів свідків в онлайн-режимі, то тоді вони комунікують щодо вибухів, як саме ці «навчання» або «знищення снарядів».

Якщо все ж таки в етер і в онлайн-простір проривається якась інформація про безпілотники, тоді їм доводиться це пояснювати населенню.

Разом з тим, вони вказують, що зараз активно переміщуються по території тимчасово окупованого Криму так звані «ППО». Деякі з них вони намагаються виставити на публіку саме для того, щоб продемонструвати, що заходи безпеки ними вживаються, що Крим є безпечним регіоном.

Крім того, про будь-які вибухи, хоч вони досягають мети, вони кажуть, що «безпілотники чи ракети» не досягли своїх цілей, що їхнє «ППО працює », і, мовляв, жителі Криму можуть почувати себе у безпеці.

Немає бажаючих відпочивати у відомчих санаторіях, і російські спортсмени відмовилися тренуватися у Криму

Однак вже те, що Крим є небезпечним, вказує той факт, що бажаючих немає приїжджати у відомчі санаторії, місця у які розподіляються на рівні російських відомств.

Відмовилися відпочивати і проводити тренування і російські спортсмени, які раніше в літній сезон тренувалися у Криму.

– Пожежі на об'єктах у Криму складно було не помітити. Мабуть, їм доводилося якось комунікувати. Але після пожежі на нафтобазі 29 квітня ГУР чітко рекомендував жителям окупованого Криму не перебувати поруч з військовими об’єктами.

Чи є у вас інформація, як кримці реагують на такі заклики? Чи можемо ми припустити, що хтось реально дослухається до того, що говорить українська сторона, і переїжджає? Чи це занадто високі очікування?

– Тут слід відзначити, що Представництво теж комунікувало про необхідність триматися подалі від військових об’єктів і бути готовими до активних бойових дій. Тобто – це не тільки триматися подалі від військових об’єктів, а й самим знайти місця, укриття, а також підготувати їжу і воду.

Це було після перших «бавовн» влітку 2022 року. І тоді, ми знаємо з відкритих джерел, а також і нас інформували самі жителі Криму, що відзначена міграція на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема деякі родини, які проживали біля військових частин або наближених саме до військових об’єктів, вони не виїздили з території тимчасово окупованого Криму, але переїздили до рідних, батьків чи інших, шукали в інших частинах Криму, які не наближені до військових об’єктів.

І зараз також така сама внутрішня динаміка на території тимчасово окупованого Криму відмічається після цих вибухів.

Тобто з кожним разом жителі Криму усвідомлюють, навіть якщо їм нічого не повідомляє окупаційна влада, і навіть не опираючись на свідчення і звернення ГУР або представництв, люди самі шукають такі місця і намагаються уникати наближення до потенційно небезпечних об’єктів.

– Але якщо, наприклад, на цьому етапі у них виникає бажання виїхати і виїхати не в Росію, а, наприклад, в Україну, при цьому у них можуть бути російські паспорти, що ви їм радите?

– Слід відзначити, що зараз працює при Міністерстві реінтеграції координаційний штаб, куди входить і Представництво.

Там вирішуються усі такі складні ситуації.

Взагалі ж, кримці виїздять до третіх країн за так званими «окупаційними» паспортами, а вже там мають можливість звертатися до дипломатичних представництв України. І вже тоді це питання береться на контроль цим координаційним штабом, і МЗС.

Якщо хтось має бажання жити в Україні, то такі можливості є. Виїхати в треті країни, а там звертатися до представництва України

Якщо складні ситуації, тоді питання вирішується координаційним штабом. Якщо ситуація звичайна, тобто можна підтвердити людині, що вона раніше мала документи України, то їй дають довідку на повернення. І вже в Україні вона отримує всі необхідні документи і всю необхідну допомогу.

Тобто ускладнення є щодо того, як виїхати до третьої країни...

Але, якщо хтось має бажання жити в Україні, то такі можливості є.

– Чи маєте якусь статистику? Чи зафіксована якась кількість людей, яка вчинила саме так, як ви щойно розповіли?

– На даний час такої інформації немає. Але координаційний штаб виник після повномасштабної мобілізації у вересні 2022 року.

Значна частина жителів тимчасово окупованого Криму мають і зберігали українські документи

Тоді, за інформацією Меджлісу, саме в перші місяці виїхало до 10 тисяч мешканців тимчасово окупованого Криму, які виїхали в треті країни. А от скільки звернулося і вже далі намагаються оформити документи, такої інформації немає.

Оскільки хоч і отримували так звані окупаційні документи, але значна частина жителів тимчасово окупованого Криму мають і зберігали українські документи.

– Зберігали?

– Так.

– У Криму вперше цього річ скасували ці масові заходи до 9 травня, у тому числі навіть від «Безсмертного полку» відмовилися. І окупаційна влада півострова обґрунтувала це міркуваннями безпеки. Ви вже частково про це зазначили. Скажіть, як кримці до цього поставилися? Чи не було протестів, наприклад? Чи навпаки?

– Тут слід відзначити, що проросійська частина населення Криму і громадяни Росії сприйняли це з невдоволенням. Оскільки для них це є символічним святом, саме для громадян Росії. І в соціальних мережах вони висловлювали невдоволення окупаційною адміністрацією і взагалі владою, що вони не можуть забезпечити порядок і безпеку. Оскільки це, умовно, їхні певні «острови стабільності». Тому це додало мінусів окупаційній адміністрації.

Оскільки вже є вибухи і Крим не є безпечним регіоном, додалося й те, що вони не можуть забезпечити «острови стабільності».

Разом з тим вони все ж таки деякі масові заходи провели з метою саме зняття цього градусу невдоволення, в першу чергу для людей похилого віку, для яких це завжди символічне свято.

– Також повертаючись до людей, які виїжджають з Криму на територію підконтрольну Україні, то буквально вчора ввечері, напередодні в русі «Жовта стрічка» повідомляли, що з Криму на підконтрольну Україні територію змогла виїхати проукраїнська активістка, яку переслідувала ФСБ Росії.

І повідомляється, що ФСБ намагалася витягнути з неї зізнання і нав’язати проросійську позицію. Цю жінку звати Віолетта. Можливо, ви більше знаєте про цю історію і взагалі про цю ситуацію?

– Слід відзначити, що деталі – це вже більше питання до координаторів. Але ми з ним спілкуємося. І вони вжили всіх заходів, щоб цю активістку повернути на контрольовану частину України, а також активно допомагають їй, щоб забезпечити їй зараз гідні умови проживання на контрольованій частині України.

– Це все, що відомо?

– Це все, що можна сказати.

– Там просто не уточнюється, як вона змогла виїхати. Це секрет? Чи про це можна говорити? Якось...

– Координатори сказали, що вони сприяли. Знову ж таки це ціла мережа на території Криму і Російської Федерації, які розглядали різні варіанти. І один із варіантів, яким вона виїжджала, їм вдалося його реалізувати. Тобто це трималося в таємниці, поки вона не приїхала на контрольовану частину України, а також не поширювали цю інформацію, поки члени її родини не почували себе у безпеці на території Російської Федерації.

– Просто, в окупованому Криму в основному ж проукраїнських активістів саджають до в’язниць. Я не пам’ятаю ось таких випадків, щоб вдалося реалізувати саме таку спецоперацію, операцію...

– Таких деталей у нас немає.

– А ось таких, як ця жінка Віолетта, багато на окупованій території Криму, які не просто живуть і чекають ЗСУ, а щось роблять?

– Одним із таких показників, крім того, що є політичні в’язні, які за 9 років були затримані за політичні погляди, затримання відбувалося і після повномасштабного вторгнення, яких зараз 182 особи, з яких 116 є кримськими татарами. Також активно є кількість, показує показник – це стаття, адміністративна відповідальність за дискредитацію російської армії.

На території Криму на даний час, станом на кінець квітня, було понад 320 адміністративних справ притягнення до відповідальності. А дискредитація – це саме такі випадки, про який розповідає саме з цією громадянкою України.

Слід відзначити, якщо взяти загальних показник по притягненню, то територія тимчасово окупованого Криму входить в п’ятірку, одна з найбільших саме за порушенням вказаних адміністративних справ, якщо брати всю територію Російської Федерації. Це вказує на те, що значна увага приділяється російськими правоохоронцями таким питанням в тимчасово окупованому Криму.

– Ви знаєте, що надходять повідомлення про те, що Росія почала так звану «евакуацію» із територій Запорізької області. Чи цих людей так само вивозять в Крим, як було на Херсонщині?

– Виходячи з інформації, яка поширюється ЗСУ, то їх везуть на територію тимчасово окупованого Криму. Крім того, відомо, що використовується саме автомобільний транспорт і автопідприємства з тимчасово окупованого Криму саме для цієї евакуації. Ця інформація поширювалася у ЗМІ.

Разом з тим нам відомо, що на даний час коштів, які виділялися раніше для жителів, які виїздять із так званих новоокупованих територій, не виділяються в окупованому Криму. І їх далі наразі в Крим. Це як перевалочний пункт для подальшого їх перевезення на територію Російської Федерації.

Разом з тим слід відзначити, що через перенасичення такими громадянами, які також є такими центрами нестабільності для Російської Федерації, у зв’язку з чим їх перестали доставляти у тимчасово окупований Крим і залишати там.

Їх вже навіть не переміщують вже у Краснодарський край, а перевозять вже вглиб Російської Федерації для того, щоб не створювати концентрації. Оскільки вже виникали конфліктні ситуації в Краснодарському краї через незадоволення громадянами України, які там перебувають, щодо умов і взагалі щодо їхніх прав і обов’язків, прав, які надаються окупаційною владою на вказаних територіях.

– Ми почали програму з того, що опублікували інформацію про те, що наші колеги створили докладну мапу всіх військових об’єктів в Криму.

Як ви думаєте, чи вплине наявність такої інформації на ситуацію на півострові?

– Тут слід відзначити, що це інформація для того, щоб місцеві мешканці, як ми вже розмовляли, мали можливість скористатися і розуміли, де ж знаходяться вказані об’єкти для забезпечення власної безпеки і переміщення.

Крім того, це вказує і демонструє окупаційній адміністрації, що громадяни України, які перебувають в Криму, готові надавати інформацію і ділитися нею з українською стороною. Про це також заявляють і координатори руху спротиву, і представники ЗСУ.

І це також буде діяти психологічно, що при наближенні ЗСУ до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом така допомога з боку жителів тимчасово окупованого Криму не буде зменшуватися, а тільки буде зростати.

– Ви вже казали про те, що курортний сезон у Криму під питанням. Не особливо туди їдуть навіть в санаторії. Все буде набагато гірше, ніж торік? Чи його взагалі там не буде, ніякого сезону, всі санаторії будуть зачинені?

– Те, що зачинені – вони не зроблять цього, щоб створювати все-таки картинку. Інше, як ми казали, що всі ці роки взагалі сфера туризму існувала за рахунок бюджетних асигнувань, тобто за рахунок бюджетників. Тому все ж таки когось вони туди заженуть.

Санаторії використовуються і для військових, для їхньої реабілітації, лікування

Крім того, вони зараз активно просувають туризм серед так званих «іноземних» країн, які є партнерами – Білорусь, Казахстан, Таджикистан. І намагаються залучити саме іноземних туристів, які також не мають наміру відпочивати. Але все ж таки за рахунок бюджетників цей відпочинок буде, картина може бути створена.

Крім того, зараз санаторії використовуються і для військових, для їхньої реабілітації, лікування. Тому це також може бути спрямовано і для створення картинки, і фінансування.

Для того, щоб не закрити ці санаторії, зараз активно виділяються великі кошти з федерального бюджету саме для того, щоб хоч утримували персонал і не закривали. Створювати такі все ж таки картинки стабільності на тимчасово окупованого Криму.