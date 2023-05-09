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Радянські прапори, російські триколори та георгіївські стрічки – в окупованому Севастополі відзначили 9 травня

Окупований Росією Севастополь, 9 травня 2023 року

У Севастополі, як і в Росії, яка його окупувала, 9 травня влаштували святкування Дня перемоги. Як передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», у центрі міста зібралися люди з радянськими і російськими прапорами та георгіївськими стрічками. Російські військові організували виставку техніки.

Повідомляється, що люди ходили центральними вулицями з портретами учасників Другої світової війни. Містом їздили автомобілі з прикріпленими радянськими прапорами, і військова вантажівка.

На площі Нахімова розмістили кілька одиниць російської військової техніки – «Тайфун-К», бронетранспортер БТР-82, бронеавтомобіль, ремонтно-евакуаційну машину. Засобів ППО чи артилерії не було. На столах розклали пістолети, раритетні та сучасні автомати, снайперські гвинтівки та кулемети.

Повідомляється, що військові розгорнули намет і агітували на контрактну службу в армії РФ, зокрема на війну проти ЗСУ.

Раніше призначений Кремлем голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що військового параду 9 травня у місті не буде.

Окупаційна влада Криму також попереджала, що цьогоріч ні парадів, ні ходи «Безсмертного полку» на півострові не буде «з міркувань безпеки».

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