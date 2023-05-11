У Представництві президента в АРК відреагували на публікацію карти військових об’єктів РФ у Криму

Заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков прокоментував матеріал журналістів Радіо Свобода про російські військові об’єкти на окупованому півострові. За його словами, мапа необхідна жителям півострова, щоб вони мали змогу гарантувати власну безпеку.

Як сказав Чистіков в ефірі Радіо Свобода, матеріал демонструє окупаційній адміністрації, що громадяни України, які перебувають у Криму, готові надавати інформацію й ділитися нею з українською стороною.

«Це інформація для того, щоб місцеві мешканці, як ми вже розмовляли, мали можливість скористатися і розуміли, де ж розташовані вказані об’єкти для забезпечення власної безпеки і переміщення. Крім того, це вказує і демонструє окупаційній адміністрації, що громадяни України, які перебувають в Криму, готові надавати інформацію і ділитися нею з українською стороною. Про це також заявляють і координатори руху спротиву, і представники ЗСУ. І що саме, а це також буде діяти психологічно, що при наближення ЗСУ до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом така допомога з боку мешканців тимчасово окупованого Криму не буде зменшуватися, а тільки буде зростати», – сказав він.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту окупованого в 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями.

Серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони і навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов закликав кримчан «найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора».

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