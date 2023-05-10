В ОП нагадали про потребу України в далекобійних ракетах і військові об’єкти в Криму, які виявили журналісти Радіо Свобода

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк згадав матеріал журналістів Радіо Свобода про 200 російських військових об’єктів в окупованому Криму в контексті необхідності надання Україні далекобійних ракет.



«Безумовно було б бажано мати далекобійні ракети для нас. Це суттєво пришвидшило б цей етап війни. Був дуже хороший сюжет Радіо Свобода про 200 військових об’єктів у Криму. Очевидно, якщо в нас будуть далекобійні ракети, які б’ють на відстань 200-300 км, то з цих 200 об’єктів у Криму..якщо ти будеш тут тиснути на окупованих територіях, то тоді там (на території РФ – ред.) будуть з’являтися все більше автономних протестного типу людей, які будуть заохочені атакувати», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



«Чому важливо знищувати склади у Криму? Три великі склади там знищуються і після цього вони самі будуть руйнувати Кримський міст, бо треба буде якось забезпечити Краснодарський край в не воєнному стані», – додав Подоляк.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту окупованого в 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями.

Цього тижня видання The Washington Post писало, що Велика Британія розглядає можливість надати Україні ракети з радіусом дії до 300 кілометрів, проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено. Умовою надання такої зброї може бути її застосування лише на міжнародно визнаній території України.

Після цього видання Politico із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена не планує надавати далекобійні ракети Україні – ракети ATACMS (Army Tactical Missile System). За словами одного з американських чиновників, «наша політика щодо ATACMS не змінилася».