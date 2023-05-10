Ув’язнений Росією журналіст Єсипенко зазнає психологічного тиску в колонії – дружина

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співробітники Керченської виправної колонії №2 уважно стежать за поведінкою та словами журналіста Владислава Єсипенка, розповіла Об’єднанню родичів політв’язнів Кремля його дружина Катерина.

«Зараз комунікація з Владиславом тільки одностороння. Він телефонує не частіше, ніж раз на місяць. Його розмови з захисником відбуваються у присутності інспектора колонії, що порушує адвокатську таємницю. Через російський закон про фейки від 4 березня 2022 року ми з адвокатом під час розмов з Владиславом намагаємося не називати цю війну війною та уникаємо цієї теми в принципі. Адже розуміємо, що одна невдало сказана фраза може привести до переведення мого чоловіка до більш суворих умов утримання або порушення адміністративної справи», – повідомила дружина журналіста.

Вона додає, що розмови з чоловіком відбуваються через тюремний зв’язок і прослуховуються адміністрацією колонії. Також журналіст зауважує, що інші ув'язнені нібито стежать за ним і намагаються «зловити на слові».

«Чоловік казав, що ледве не кожен тиждень його викликає до себе адміністрація колонії та попереджає, щоб він не говорив нічого лишнього мені та адвокату. Управління колонії боїться, що ми звернемося до Омбудсмана, до правозахисників, що спричинить перевірку», – додає дружина Єсипенка.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай наголосив, що Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.