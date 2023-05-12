ВМС: російських носіїв ракет немає на чергуванні в Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі 12 травня перебувають вісім російських кораблів, серед них немає носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«Станом на сьогодні на 10-ту ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів; в Азовському морі – один ворожий корабель; в Середземному морі – п’ять ворожих кораблів, із них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить чотири ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли, що на чергуванні в Чорному морі були вісім російських кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет.

Розвідка Великої Британії 12 травня повідомила, що однією з дилем для російських командувачів є те, як використовувати дорогі крилаті ракети у війні проти України. У розвідці звернули увагу на те, що Росія використала «Калібри» для ударів по Україні в ніч з 8 на 9 травня, і це було лише друге використання цих ракет ВМС Росії від 9 березня цього року. «Росія, ймовірно, тимчасово зупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міноборони Британії.