У розвідці Британії заявили про «дилему» для Росії щодо використання «Калібрів»

Розвідка Великої Британії заявляє, що однією з дилем для російських командувачів є те, як використовувати дорогі крилаті ракети у війні проти України.

«У ніч з 8 на 9 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Росії здійснили вісім запусків ударних крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS («Калібр» – ред.) по Україні. Від 9 березня 2023 року це було лише друге використання цих ракет ВМС Росії. До березня 2023 року ВМС Росії неодноразово запускали SAGARIS. Росія, ймовірно, тимчасово зупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міноборони Британії.

У розвідці зауважили, що в короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети для ураження наземних цілей як ключову здатність завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікуваний український контрнаступ.

«Однак у більш стратегічному плані Росія також вважає, що SAGARIS й інші крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО. Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю – одна з численних дилем, з якою стикаються російські командири, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували», – заявили у розвідці.

Російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Українські військові повідомили, що українська ППО збила всі вісім крилатих ракет «Калібр» і 15 із 17 Х-101/Х-555, запущені російськими військами.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито завдали удару по українських пунктах тимчасової дислокації і складах боєприпасів, «успішно» вразивши всі цілі. Російське відомство ніколи не визнавало ціллю своїх ударів цивільне населення й інфраструктуру, попри те, що внаслідок ракетних ударів РФ в Україні зазвичай потерпають цивільні.