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Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні Росією

Президент України Володимир Зеленський виступає на відкритті саміту глав держав і урядів Ради Європи в Рейк’явіку, Ісландія, 16 травня 2023 року

Рада Європи на саміті в Ісландії, створила міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення. Про це 16 травня оголосив президент Франції Емманюель Макрон.

Французький лідер закликав країни світу долучатися до розробки реєстру. Він буде відкритий для фізичних, юридичних осіб та для уряду України. У реєстрі фіксуватимуться факти про завдані збитки та вимоги про компенсацію.

Раніше ідею створення такого реєстру підтримали президенти Німеччини та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр і Анджей Дуда.

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