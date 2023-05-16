Повітряні сили ЗСУ: говорити зараз про інтенсивне застосування крилатих ракет РФ проти України не можна

Останнім часом немає інтенсивного застосування Росією крилатих ракет проти України, це свідчить про те, що противник не має достатньо цих засобів ураження, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Київ вже бачив усе, але такої кількості «Кинджалів» ще не було…Мабуть, інтенсивність і щільність ударів була під час атак критичної інфраструктури. Тоді було подекуди по 100 ракет. Тому говорити про те, що зараз ворог застосовує багато саме крилатих ракет, не можна. Не так багато вони їх застосовують останнім часом. Йдеться пр 10, 20 одиниць. Це говорить про те, що ворог не має все ж таки достатньої кількості, щоб так інтенсивно атакувати Україну, як він робив це восени та взимку. Але, на жаль, він продовжує виготовляти це озброєння і «Кинджали», і «Калібри», і ракети Х-101, можливо, і Іскандери-М. Це все по-тихеньку виготовляється», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Юрій Ігнат зауважив, що швидко ці засоби ураження виготовити «не так просто, це доволі складний технологічний процес».



«Санкції, які оголошені проти Росії мали б запрацювати на 100%, – тоді б Росія, мабуть, не могла робити цю смертоносну зброю взагалі», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами» – Ігнат

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, «більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена». Він вказав, що восьмий повітряний напад на Київ з початку травня був «винятковим за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу».

Уламки збитих ракет впали в кількох районах столиці, зокрема, у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах.У Соломʼянському були троє потерпілих, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, уночі 16 травня вдалося збити всі 18 запущених російськими військовими ракет, серед яких було шість ракет типу «Кинджал».