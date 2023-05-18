За минулу добу в Україні загинули понад пів тисячі військових РФ – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 201 100 своїх військових, за останню добу ‒ 510, повідомляє 18 травня Генеральний штаб Збройних сил України.
У Генштабі також навели дані про втрати РФ військової техніки:
- танки ‒ 3773 (+2 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 7373 (+8)
- артилерійські системи – 3198 (+32)
- РСЗВ – 563 (+1)
- засоби ППО ‒ 318
- літаки – 308
- гелікоптери – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11)
- крилаті ракети ‒ 990 (+8)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 6073 (+6)
- спеціальна техніка ‒ 418 (+1).
Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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