За минулу добу в Україні загинули понад пів тисячі військових РФ – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 201 100 своїх військових, за останню добу ‒ 510, повідомляє 18 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати РФ військової техніки:

танки ‒ 3773 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7373 (+8)

артилерійські системи – 3198 (+32)

РСЗВ – 563 (+1)

засоби ППО ‒ 318

літаки – 308

гелікоптери – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11)

крилаті ракети ‒ 990 (+8)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6073 (+6)

спеціальна техніка ‒ 418 (+1).

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.