Громадянина Киргизстану засудили до 10 років ув’язнення за участь у війні проти України

Суд у Бішкеку засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану, звинуваченого в найманстві через участь у бойових діях проти України, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Як випливає з вироку, в червні минулого року 30-річний обвинувачений, перебуваючи в Москві, вступив до одного з озброєних угруповань «ЛНР», а його метою було отримання грошової винагороди і російського громадянства.

Як заявило слідство, він перевозив мінометні установки та боєприпаси до лінії фронту в районі Соледара. У вересні його передислокували до Попасної, а через пів року він звільнився зі служби і повернувся до Москви, а звідти – до Бішкека.

Обвинувачений не визнав своєї провини. Він заявив, що перебував на окупованій території Луганщини, але в боях участі не брав.

Закони Киргизстану та деяких інших країн Центральної Азії забороняють громадянам службу у збройних силах та силових структурах інших країн, навіть якщо у них вона легальна. Їхні посольства регулярно публікують попередження для своїх громадян у Росії про кримінальну відповідальність за такі дії.