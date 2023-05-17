«Поширювали інформацію про роботу сил ППО» – СБУ відкрила справи проти шістьох блогерів

Служба безпеки України повідомила, що викрила шістьох блогерів і заблокувала онлайн-камери, які «засвітили» роботу протиповітряної оборони під час масованого російського удару по Києву 16 травня.

«У ніч на 16 травня вони (блогери – ред.) здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО», – йдеться в повідомленні.

У СБУ наголосили, що ці відео «підхопили» численні телеграм-канали і російські пропагандистські пабліки, серед них – інтернет-ресурси, підконтрольні спецслужбам Росії.

Крім того, як йдеться в повідомленні, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

«За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що слідчі зареєстрували кримінальне провадження за статтею «несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану».

Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Українська влада і військові неодноразово закликали не публікувати відео і фото роботи протиповітряної оборони України під час російських атак, щоб не допомагати військам РФ .

Останній часом Росія посилила атаки території України ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Уночі 16 травня двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, обʼєктом атаки став Київ.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив, що Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». Він розповів, що російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

Загалом для атаки було використано 18 ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, відпрацювання ППО було 100% – усі ракети були збиті, каже Ігнат.