Російські військові запускали дрони, щоб зафіксувати наслідки атаки в Києві – Поворозник

Російськи сили запустили на територію України, крім крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібрів» та «Іскандерів» ще два ударні та два розвідувальні безпілотники. Це відбулося одразу після нічної ракетної атаки 18 травня для того, щоб зафіксувати наслідки влучання, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

«БПЛА мав показати результати роботи цих ракет. Вони ж спостерігають після атаки, але він (дрон – ред.) також був збитий. Уламки падали на території трьох районів. Це загалом лівий берег – Дніпровський, Дарницький, Деснянський (райони). Значних ушкоджень не було», – каже Поворозник.

Також чиновник додає, що це дев’ята атака на Київ з початку травня та зазначає, що напади є продовженням терору цивільного населення, оскільки це значною мірою відображається на життєдіяльності міста.

«Місто, за великим рахунком уже девʼяту ніч не спить, вибухи, переживання, перебування у бомбосховищах та укриттях. Це чистий терор, щоб найбільше зашкодити не тільки Києву, а й усім українцям», – зазначає Поворозник.

Також заступник голови КМДА повідомив, що внаслідок атаки сталося дві пожежі, зокрема, у гаражах та нежитловому приміщенні в Деснянському районі. Постраждалих наразі немає, звернень на гарячу лінію швидкої допомоги з цього приводу також не було. Наразі на місці працюють служби, щоб прибрати наслідки цієї атаки.