ЗРК Patriot зазнав мінімальних пошкоджень, система працює – CNN

Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки поблизу Києва є мінімальними, повідомили CNN троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як «незначне» пошкодження.



США відправили інспекторів перевірити систему у вівторок, 16 травня, після того, як українці сказали, що система, схоже, була пошкоджена, сказав один чиновник.



За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot – один з його найважливіших елементів – не був пошкоджений. Американські офіційні особи не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.



Батарея Patriot має шість основних компонентів – генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль. Незрозуміло, яка частина Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат все ж зазначив, що знищити Patriot «одним ударом неможливо». Ігнат пояснив, що Patriot – це дивізіон, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).

Уночі 16 травня двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, обʼєктом атаки став Київ.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив, що Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». Він розповів, що російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 травня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

Водночас Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня «високоточним ударом гіперзвукового комплексу «Кинджал» був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot».

Після цього CNN з посиланням на американського чиновника повідомив, що комплекс Patriot, швидше за все, було пошкоджено, але не знищено внаслідок нічного обстрілу Києва.