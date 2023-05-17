Після припущень про «неспокійну ніч» у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (відбої)

У Києві та низці областей України у ніч на 18 травня оголошено повітряну тривогу. Йдеться передусім про північні, центральні та східні регіони.

Влада просить громадян пройти в укриття.

Раніше сьогодні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила про ймовірність повторення «неспокійної ночі», зважаючи на активність російської авіації. Гуменюк закликала людей бути пильними і оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

ДОПОВНЕНО Близько півночі подекуди, але не скрізь, почалися відбої оголошеної тривоги.

Сьогодні ввечері тривога оголошувалась на півдні України. Були повідомлення у мережі про про звуки вибухів в Одесі.

Останнім часом Росія атакує українські міста вночі, використовуючи ракети та дрони з різних напрямків.