Розвідка Британії: Росія, схоже, змінила цілі своїх ракетних ударів

Росія 28 квітня та 1 травня завдала ударів крилатими ракетами повітряного базування по Україні – це були перші подібні атаки за 50 днів після 9 березня, повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Британські військові звертають увагу, що в обох випадках було використано менше ракет, ніж під час попередніх атак, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси КРПБ.

«Типи об’єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України», – зазначає британська розвідка.