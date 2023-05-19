Повітряні сили заявляють, що знищили 16 дронів і три ракети під час нічної атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ вночі 19 травня знищили 16 із 22 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed і три з шести крилатих ракет «Калібр». Про це Повітряні сили повідомили в своєму телеграм-каналі.

За цими даними, сили РФ ударними дронами атакували Україну з північного та південно-східного напрямків, а «Калібри» запускали з кораблів у Чорному морі.

За повідомленням начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок нічного російського удару по Кривому Рогу пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, дві людини були поранені.

У Львові, звідки кореспонденти Радіо Свобода повідомляли про звуки вибухів, обійшлося без жертв і потерпілих. За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники, які атакували область.

У Києві також повідомили про знищення всіх повітряних цілей.