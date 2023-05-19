Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Повітряні сили заявляють, що знищили 16 дронів і три ракети під час нічної атаки РФ

Нічну атаку 19 травня сили РФ здійснили переважно з використанням іранських безпілотників

Повітряні сили ЗСУ вночі 19 травня знищили 16 із 22 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed і три з шести крилатих ракет «Калібр». Про це Повітряні сили повідомили в своєму телеграм-каналі.

За цими даними, сили РФ ударними дронами атакували Україну з північного та південно-східного напрямків, а «Калібри» запускали з кораблів у Чорному морі.

За повідомленням начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок нічного російського удару по Кривому Рогу пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, дві людини були поранені.

У Львові, звідки кореспонденти Радіо Свобода повідомляли про звуки вибухів, обійшлося без жертв і потерпілих. За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники, які атакували область.

У Києві також повідомили про знищення всіх повітряних цілей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG